Карузо: игроки «Лейкерс» находятся на карантине

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо рассказал, что на данный момент вся команда находится на карантине из-за того, что у двоих игроков диагностирован коронавирус.

«Мы не в тренировочном зале. Нам пришлось уйти на карантин. Такая рекомендация поступила после того, как они обнаружили заболевание у кого-то из игроков. Карантин продлится 14 дней. Сейчас занимаюсь дома. С нетерпением жду возвращения в зал», — приводит слова Карузо KBTX.com.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. На данный момент болезнь среди игроков выявлена также в «Детройт Пистонс», «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».



В США зафиксировано более 20 тысяч инфицированных коронавирусом. Страна входит в топ-5 в мире по числу заражённых.