Итудис: провели трансляцию двусторонки из уважения к болельщикам

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, что в команде следуют рекомендациям правительства и не нарушают режима, установленного для снижения риска распространения пандемии коронавируса. Специалист подчеркнул, что двусторонняя тренировка команды транслировалась из уважения к фанатам.

«Важно объяснить, что мы не являемся исключением. Следуем всему, что рекомендует правительство. Мы не собираем под одной крышей более 50 человек. Ранее мы договорились с игроками и президентом ЦСКА Андреем Ватутиным, что нам необходимо продолжать тренироваться.

Так что двусторонний матч для нас — рутина. Мы провели его трансляцию из уважения к болельщикам, а также ради демонстрации того, что команда продолжает работать. Относимся к таким встречам со всей серьёзностью", — рассказал Итудис в интервью, размещённом на канале ЦСКА в YouTube.