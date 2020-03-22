Астахов: если доиграть сезон в Лиге ВТБ не удастся, то логично признать «Химки» чемпионом

Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов считает, что в случае, если сезон Единой лиги ВТБ не будет доигран, подмосковный клуб должны признать чемпионом по текущей таблице регулярного чемпионата.
«В Лиге ВТБ мы сыграли примерно три четверти матчей в регулярке. И если ситуация сложится так, что возможности доиграть чемпионат не будет, будет логично признать нынешнюю таблицу итоговой, исходя из неё объявить чемпиона, серебряного и бронзового призеров. Какую-то классификацию в любом случае придётся вводить, потому что на её основе идёт отбор в Евролигу.
Отменить-то можно, конечно. Но в таком случае как мы будем определять участников Евролиги? По прошлогодней квалификации? И ещё теоретически в случае отмены спонсоры могут сказать: „Раз сезон отменён, результатов нет, верните нам деньги“. В общем, это сложная история, пока преждевременно говорить о вариантах развития событий. Наш приоритет – это здоровье игроков, тренеров, персонала, наших семей, наших болельщиков. Сейчас у нас и офисные сотрудники перешли на удалённую работу в соответствии с рекомендациями губернатора Московской области. Ждём, наблюдаем за развитием событий. Когда будет уверенность, что вирус побеждён, что пик прошёл, клубы Лиги ВТБ соберутся и решат, в каком формате можно закончить или не закончить сезон», — приводит слова Павла Астахова «Р-Спорт».
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