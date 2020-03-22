Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинн Кук и Джаред Дадли не заражены коронавирусом. Об этом сообщает Fadeaway World. Напомним, ранее стало известно, что два игрока команды заболели в результате заражения коронавирусом, однако их имена не были названы.



Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера — Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс». Защитник клуба «Бостон Селтикс» Маркус Смарт также прошёл положительный тест на коронавирус.