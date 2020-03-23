Игроки «Маверикс» покупают еду в ресторанах для чрезвычайного оперативного центра Далласа

Игроки «Даллас Маверикс» пообещали каждый день покупать сотни блюд в местных ресторанах и передавать их в чрезвычайный оперативный центр Далласа для больных коронавирусом, сообщает репортёр The Dallas Morning News Брэд Таунсенд.
«Мне сказали, что каждый игрок «Даллас Маверикс» поучаствовал в этом. Сотни порций еды приобретаются каждый день. Об этом официально не объявляют, но у меня есть такая информация», — написал Таунсенд на своей странице в «Твиттере».
Пресс-служба «Маверикс» в свою очередь сообщила, что Сет Карри накануне лично купил 115 обедов в местном ресторане для тех, кто обратился в центр оперативного реагирования в Далласе.
Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки находятся на карантине.
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