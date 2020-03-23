Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игроки «Маверикс» покупают еду в ресторанах для чрезвычайного оперативного центра Далласа

Игроки «Маверикс» покупают еду в ресторанах для чрезвычайного оперативного центра Далласа
Баскетбол / НБА 0

Игроки «Даллас Маверикс» пообещали каждый день покупать сотни блюд в местных ресторанах и передавать их в чрезвычайный оперативный центр Далласа для больных коронавирусом, сообщает репортёр The Dallas Morning News Брэд Таунсенд.

«Мне сказали, что каждый игрок «Даллас Маверикс» поучаствовал в этом. Сотни порций еды приобретаются каждый день. Об этом официально не объявляют, но у меня есть такая информация», — написал Таунсенд на своей странице в «Твиттере».

Пресс-служба «Маверикс» в свою очередь сообщила, что Сет Карри накануне лично купил 115 обедов в местном ресторане для тех, кто обратился в центр оперативного реагирования в Далласе.

Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки находятся на карантине.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020