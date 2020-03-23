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Бэйлесс: Джордан на спор исполнял штрафные вслепую, на кону были тысячи долларов

Бэйлесс: Джордан на спор исполнял штрафные вслепую, на кону были тысячи долларов
Баскетбол / НБА 0

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс поделился историей о Майкле Джордане, которая потрясла его больше других.

«Майкл Джордан – несравненный, недостижимый на площадке и за её пределами. Лучший игрок всех времён, величайшая сила в истории всех видов спорта.

Мне доводилось видеть, как он заключал пари после тренировок. Он бросал штрафные левой рукой с завязанными глазами, на кону стояли тысячи долларов. Это просто поражало меня. Никогда этого не забуду. Спасибо, Майкл Джордан», – приводит слова Бэйлесса TalkBasket.

Майкл Джордан прославился выступлениями за «Чикаго Буллз». С командой из Иллинойса он завоевал титул шесть раз. В последние годы некоторые рекорды Майкла пали, однако большинством экспертов он по-прежнему считается лучшим игроком в истории баскетбола.

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