Бэйлесс: Джордан на спор исполнял штрафные вслепую, на кону были тысячи долларов

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс поделился историей о Майкле Джордане, которая потрясла его больше других.
«Майкл Джордан – несравненный, недостижимый на площадке и за её пределами. Лучший игрок всех времён, величайшая сила в истории всех видов спорта.
Мне доводилось видеть, как он заключал пари после тренировок. Он бросал штрафные левой рукой с завязанными глазами, на кону стояли тысячи долларов. Это просто поражало меня. Никогда этого не забуду. Спасибо, Майкл Джордан», – приводит слова Бэйлесса TalkBasket.
Майкл Джордан прославился выступлениями за «Чикаго Буллз». С командой из Иллинойса он завоевал титул шесть раз. В последние годы некоторые рекорды Майкла пали, однако большинством экспертов он по-прежнему считается лучшим игроком в истории баскетбола.
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