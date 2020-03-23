«Уорриорз» попытались угадать, кто из игроков клуба написал философский твит

Представители «Голден Стэйт Уорриорз» попытались угадать, кто из игроков команды написал философский пост в «Твиттере». Текст этого сообщения гласил: «Сижу, слушаю шум дождя и думаю… Удивительное чувство, здесь в Заливе такое происходит не так часто».



Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр предположил, что автором является Клэй Томпсон.



«Думаю, это Клэй. Он спокойный, но внутри него много эмоций. Он может выступить в качестве философа», – посчитал Керр.



Однако позже всем участникам опроса показали правильный ответ. Этот твит на самом деле написал Дрэймонд Грин, который даже не вспомнил об этом.



«Это был не Клэй? Да ладно. Ну, возможно, это был я. Правда, не помню уже этого. Давно было», — сказал Грин.

Видео доступно на странице «Голден Стэйт Уорриорз» в YouTube.