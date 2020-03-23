Датоме: думаю, сезон не возобновится. Нам нужно будет обсудить с Евролигой выплаты
Итальянский форвард «Фенербахче» Луиджи Датоме прокомментировал приостановку сезона в Евролиге из-за объявленной пандемии коронавируса.
«Если вы играете за закрытыми дверями, это означает, что проблема по-прежнему существует. А если проблема по-прежнему существует, играть не имеет смысла. На мой взгляд, когда сезон возобновится, на трибунах должны быть болельщики, а команды обязаны иметь возможность свободно путешествовать.
Выплаты игрокам? Это правовой спор. Как президент профсоюза игроков Евролиги (ELPA), я знаю об этой ситуации. Нам нужно сесть за стол переговоров с Евролигой и всё обсудить. Если сезон не возобновится, а мне кажется, так и будет, то нам надо будет прийти к соглашению», – приводит слова Датоме Eurohoops.
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