Глава полиции Вакавиля: может, стоит прекратить отдавать тесты на коронавирус игрокам НБА

Глава полиции Вакавиля Джон Карли обратился к Белому дому с вопросом о дефиците тестов на коронавирус. По словам Карли, нужно прекратить отдавать тесты игрокам Национальной баскетбольной ассоциации и выдавать их его сотрудникам.
«Мне приходится ходить к врачам и просить их, чтобы они проверяли наших сотрудников, которые ездят на вызовы. Если мы будем отправлять каждого из них на карантин, то скоро у нас не останется работников. Нам нужно продумать этот момент на национальном уровне. Нужно обеспечить поддержку на местах. Может быть, стоит прекратить отдавать тесты игрокам НБА, нужно проверять наших сотрудников. Кому-то стоит принять решение на высоком уровне», — приводит слова Карли Eurohoops.
Напомним, ранее полное тестирование на коронавирус прошли восемь команд НБА.
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