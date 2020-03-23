Митчелл сообщил, что у него нет симптомов коронавирусной инфекции

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл сообщил, что не испытывает симптомов коронавирусной инфекции. Митчелл стал вторым заразившимся в НБА, после его одноклубника — Руди Гобера.



«Сижу без симптомов», — написал в «Инстаграме» Митчелл.



Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 438 заражённых.