Ирвинг пожертвовал $ 323 тыс. на продовольствие для нуждающихся

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг пожертвовал $ 323 тыс. в фонд организации, занимающейся продовольственными банками для нуждающихся.
«Спасибо всем за поздравления с днём рождения, я благодарен за вашу поддержку. Видеть, как коронавирус действует на наших близких, наши школы, нашу работу и доступ к еде… Это повлияло на меня. Я рад сотрудничать с Feeding America и Lineage Lodgistic, чтобы запустить кампанию Share A Meal, чтобы помочь обездоленным получить необходимые им продовольственные ресурсы в это время и раздать 2 пищу для 250 тысяч человек в Нью-Йорке.
В дополнение к этому я жертвую $ 323 тыс. Feeding America. Я прошу своих фанатов, друзей, семью и партнёров сделать пожертвования. Спасибо всем, кто работает над тем, чтобы обеспечить людям безопасность, здоровье и питание. Вместе мы можем изменить этот мир», — написал Кайри Ирвинг в своём «инстаграме».
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