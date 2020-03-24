Панов: тренировочный процесс в «Нижнем Новгороде» приостановлен

Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов сообщил, что в связи со сложившейся обстановкой, вызванной эпидемией коронавируса, тренировочный процесс в команде приостановлен.



«Уважаемые болельщики, все мы сейчас переживаем период, когда необходимо полностью посвятить себя заботе о собственном здоровье и здоровье своих близких. К сожалению, пандемия коронавируса не оставляет профессиональному спорту возможности функционировать в привычном режиме. Баскетбольные чемпионаты приостановлены по всему миру. В их числе Единая лига ВТБ и Лига чемпионов ФИБА, в которых выступает наш клуб.



Учитывая сложившуюся обстановку и отдавая приоритет здоровью и благополучию наших игроков, мы приняли решение приостановить тренировочный процесс. Предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем, сложно. Мы будем готовы к любому варианту, однако на данный момент игроки и тренеры должны быть вместе со своими семьями и думать о собственной безопасности. Четверо наших легионеров вернулись в США, а наставник команды Зоран Лукич — в Сербию. Часть российских игроков осталась в Нижнем Новгороде, остальные по их собственному желанию уехали домой.



Безусловно, как только появится понимание, что лиги возобновляют сезон, вся команда соберётся в Нижнем Новгороде и будет готовиться к играм в обычном режиме. На время паузы наши ребята работают по индивидуальной программе. Мы уверены, что, будучи профессионалами, они смогут сохранить свою форму на должном уровне.



Даже не сомневаюсь, что мы ещё не раз встретимся с вами на арене КРК «Нагорный» и будем, как и раньше, болеть за нашу любимую команду. Хочу также заверить обладателей абонементов на сезон-2019/2020, что в случае, если турниры не получат своего продолжения, мы не останемся перед ними в долгу. А пока давайте наберёмся терпения и будем с оптимизмом смотреть в будущее», — приводит слова Панова сайт клуба.