ЦСКА не отпустит игроков. Вся команда останется в Москве

Руководство ЦСКА не будет распускать игроков по домам и в полном составе оставит команду в Москве, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
Это коснётся и американских легионеров клуба. В ЦСКА подчеркнули, что ищут возможности для поддержания игроками спортивной формы на надлежащем уровне.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Москве до особого распоряжения закрыты все объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации Центральный спортивный клуб Армии. Таким образом, ЦСКА лишился возможности проводить тренировки в зале УСК ЦСКА. Не так давно команда провела двустороннюю встречу и транслировала её в социальных сетях.
Ранее стало известно, что в «Химках» пошли по иному пути и разрешили своим легионерам покинуть территорию страны.
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