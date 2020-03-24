Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА не отпустит игроков. Вся команда останется в Москве

ЦСКА не отпустит игроков. Вся команда останется в Москве
Баскетбол / Евролига 0

Руководство ЦСКА не будет распускать игроков по домам и в полном составе оставит команду в Москве, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

Это коснётся и американских легионеров клуба. В ЦСКА подчеркнули, что ищут возможности для поддержания игроками спортивной формы на надлежащем уровне.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Москве до особого распоряжения закрыты все объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации Центральный спортивный клуб Армии. Таким образом, ЦСКА лишился возможности проводить тренировки в зале УСК ЦСКА. Не так давно команда провела двустороннюю встречу и транслировала её в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в «Химках» пошли по иному пути и разрешили своим легионерам покинуть территорию страны.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020