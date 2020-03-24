Трэй Янг назвал Леброна величайшим игроком в истории. В топ-5 — Джордан и Брайант

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг пообщался с болельщиками в «Твиттере». Баскетболист рассказал, кого он считает величайшими игроками в истории НБА.

На первое место Янг поставил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Второе место — у легендарного Майкла Джордана, третья позиция — у Коби Брайанта, проведшего всю карьеру в составе «Лейкерс». На четвёртом месте — форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, а топ-5 замкнул Стив Нэш.

Отметим, что из списка чемпионский титул не смог завоевать лишь Нэш. Майкл Джордан в составе «Чикаго Буллз» завоёвывал перстень шесть раз, Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА, Леброн становился чемпионом трижды (дважды с «Майами» и один раз с «Кливленд Кавальерс»). Кевин Дюрант — двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».