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У матери центрового «Миннесоты» Таунса выявлен коронавирус, она находится в коме

У матери центрового «Миннесоты» Таунса выявлен коронавирус, она находится в коме
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс сообщил, что у его матери был выявлен коронавирус и сейчас она находится в коме. Игрок записал эмоциональное видео, в котором рассказал о ситуации в своей семье и обратился к болельщикам.

«Мы можем победить, но это серьёзная проблема, и мы должны принять все меры предосторожности. Я делюсь своей историей в надежде, что все останутся дома! Нам нужно больше оборудования, мы должны помочь медицинскому персоналу на передовой. Спасибо врачам, которые помогают моей маме. Вы все настоящие герои! Молюсь за всех нас в это трудное время», – написал баскетболист под роликом.

Видео доступно на странице Таунса в «Инстаграме».

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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