Кочарян: женской сборной по баскетболу 3x3 было бы проще сыграть на ОИ в 2020 году

Женской сборной России по баскетболу 3х3 было бы проще сыграть на Олимпиаде в Токио в 2020 году, а не в следующем, когда примерно в то же время пройдёт женский чемпионат Европы по баскетболу 5х5, заявил генеральный менеджер национальной команды Игорь Кочарян.



«Баскетбол 3х3 ничем не отличается от других видов спорта. Проводить Олимпийские игры в таких условиях, когда все зрители и участники будут думать о другом, наверное, неправильно. Всё-таки Игры — это праздник спорта. В этом плане перенос их на следующий год выглядит рациональным решением. Здоровье всегда важнее. Все смогут спокойно подготовиться и будут сосредоточены только на спорте.

Мы планировали использовать летний сезон для подготовки. Хотели просмотреть как можно больше игроков и расширить список кандидатов за счёт тех, кто играл только 5х5 и ещё не был близко знаком с 3х3. Тем более этим летом сборная в «классическом» баскетболе не играет, и нам было бы чуть проще. Будем действовать по мере поступления информации. Пока даже нет точных дат Олимпиады. Главное сейчас — чтобы ситуация с вирусом решилась как можно скорее», — приводит слова Кочаряна «Р-Спорт».