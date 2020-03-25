Фридзон: после переноса Олимпиады отыграю в сборной ещё один сезон

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон заявил, что после переноса Олимпийских игр он планирует сыграть в национальной команде ещё один сезон.
«Решение о переносе Олимпиады считаю правильным, рисковать здоровьем спортсменов, болельщиков, людей нельзя. К этому все и шло, по большому счету. Я же говорил, что моя мечта завершить карьеру в сборной Олимпиадой, поэтому отыграю в сборной еще один сезон. Здоровье позволяет, чувствую себя хорошо», — приводит слова Виталия Фридзона «Р-Спорт».
Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах договорились отложить Олимпийские игры в Токио на год из-за коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России коронавирусом заразилось более 650 человек.
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