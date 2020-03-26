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ЦСКА: с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным

ЦСКА: с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА опубликовала заявление, в котором отмечается, что с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным.

«Мы проанализировали всю последнюю информацию от властей, Евролиги и Единой лиги ВТБ и на этом основании приняли решение более не продолжать совместную ежедневную тренировочную работу. Клуб приложит максимальные усилия, чтобы у каждого, кто решит остаться в Москве, была возможность работать над поддержанием физической формы. Уверен, вне зависимости от местонахождения игроки будут сохранять кондиции на случай возобновления соревнований. Надеемся на лучшее, но сейчас других решений нет. Мы обязательно вернёмся. Как пел Андрей Миронов, расставание не для нас», — приводятся слова президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина на официальном сайте клуба.

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