Ватутин: к «экстренному» титулу какой-то из команд никто не будет относиться всерьёз

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о том, возможно ли будет воспринимать всерьёз обладателя титула Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне, если руководство турнира примет решение зафиксировать итоги чемпионата по нынешней турнирной таблице.
"«Бумажный чемпион» всегда будет именно бумажным чемпионом, и к «непобеде» ЦСКА в такой ситуации отношусь абсолютно спокойно. Мы сейчас четвёртые в Евролиге и вторые в Единой лиге ВТБ, и нам совершенно неважно, кого назовут победителем. Выигрывать и проигрывать надо на паркете. Даже если бы мы сейчас были на первом месте в «регулярке» обоих турниров, я бы считал точно так же.
Знаете, Фил Джексон однажды сказал, что победа «Сан-Антонио» в чемпионате НБА, сокращенном из-за локаута 1998 года, должна быть помечена звездочкой в альманахе лиги. А тогда в «регулярке» были сыграны 50 матчей из 82 и полноценный плей-офф с финальной серией. Это я к тому, что в нашей ситуации к «экстренному» титулу какой-то из команд никто не будет относиться всерьёз", — приводит слова Ватутина «Коммерсантъ».
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