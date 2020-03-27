Руководство НБА считает, что сезон должен возобновиться в Лас-Вегасе
Руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации считают, что лучшее место для возобновления сезона в лиге — Лас-Вегас (штат Невада). Лига рассчитывает возобновить сезон летом и провести регулярный чемпионат и плей-офф в полном объёме, сообщает CNBC.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о заражении ещё нескольких игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тысячи человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тысяч.
США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом
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