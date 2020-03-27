Кириленко переизбран в центральное бюро ФИБА

Президент РФБ Андрей Кириленко вошёл в состав высшего исполнительного органа Международной федерации баскетбола (ФИБА) на новый срок.
Напомним, что Андрей Кириленко был включён в центральное бюро ФИБА на его заседании, которое состоялось в Гонконге 3 мая 2017 года.
«Несмотря на то что это была стандартная процедура — меня просто выбрали на следующий срок, если не ошибаюсь, до 2023 года, – я очень рад продолжить работу в большой мировой баскетбольной семье. Переизбрание никак не отразится на моей деятельности в Международной федерации: фактически буду заниматься тем же, чем занимался и раньше. Плюс, конечно, работа в недавно созданной комиссии по баскетболу 3х3, которая только делает первые, но достаточно решительные шаги.
Сейчас на фоне того, что происходит в мире, очень важно быть в курсе всех событий. И для российского баскетбола имеет большое значение иметь своих представителей во многих руководящих структурах ФИБА. Нам предстоит очень много работы — над календарями, организацией и проведением большого количества турниров. И я считаю, что смогу принести немало пользы как для российского, так и для мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко сайт РФБ.
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