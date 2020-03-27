CNBC: НБА может определить участников плей-офф на специальном турнире

Национальная баскетбольная ассоциация может определить участников плей-офф сезона-2020, проведя специальный турнир, о таком варианте рассказало новостное агентство CNBC.



Лига приостановила сезон из-за коронавируса. Не исключено, что ей придётся отказаться от проведения оставшихся встреч регулярного чемпионата. В такой ситуации часть участников плей-офф может определить турнир, о принципах его проведения пока ничего неизвестно. Но он может состояться в Лас-Вегасе.



Один из сценариев плей-офф подразумевает первый раунд до трёх побед, после чего два раунда с играми навылет и финальную серию до трёх побед.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.