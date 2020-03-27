CNBC: НБА может определить участников плей-офф на специальном турнире

Национальная баскетбольная ассоциация может определить участников плей-офф сезона-2020, проведя специальный турнир, о таком варианте рассказало новостное агентство CNBC.
Лига приостановила сезон из-за коронавируса. Не исключено, что ей придётся отказаться от проведения оставшихся встреч регулярного чемпионата. В такой ситуации часть участников плей-офф может определить турнир, о принципах его проведения пока ничего неизвестно. Но он может состояться в Лас-Вегасе.
Один из сценариев плей-офф подразумевает первый раунд до трёх побед, после чего два раунда с играми навылет и финальную серию до трёх побед.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
- 27 марта 2020
-
14:05
-
13:41
-
13:36
-
13:20
-
13:17
-
12:22
-
11:21
-
10:13
-
09:00
-
08:19
-
02:33
-
00:49
- 26 марта 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:34
-
20:55
-
18:57
-
17:19
-
16:59
-
16:46
-
16:38
-
15:16
-
14:58
-
13:49
-
12:56
-
11:59
-
10:49
-
09:31
-
08:47
-
00:47
- 25 марта 2020
-
22:50
-
20:49
-
19:30
-
18:41
-
17:48