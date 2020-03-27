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Янис Тимма: нельзя просто выбрасывать такой сезон, «Химки» заслужили чемпионство

Янис Тимма: нельзя просто выбрасывать такой сезон, «Химки» заслужили чемпионство
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Химок» Янис Тимма прокомментировал решение Единой лиги ВТБ досрочно завершить сезон из-за угрозы распространения коронавируса, не определяя команду-чемпиона.

«Хочу сказать, что нельзя просто выбрасывать такой сезон. Мы понимаем ситуацию, но если кто-то боится сказать об этом публично, то это не я. Поздравляю семью «Химок», болельщиков, владельцев и тех, кто нас поддерживал. Это был потрясающий сезон, мы показали, что заслужили чемпионство», – написал Тимма.

Фото доступно на странице Яниса в «Инстаграме».

Сегодня, 27 марта, Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020. При этом было сообщено, что чемпион определён не будет.

На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победу в турнире одержал московский ЦСКА.

Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно. Победитель определён не будет
Это непростое решение поможет полноценно провести следующий сезон.
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