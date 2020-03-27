Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно. Победитель определён не будет

Ну вот, вслед за КХЛ сезон досрочно завершила и Единая лига ВТБ. Решение, в свете последних событий, было ожидаемо. Усиление карантинных мер как в столице России, так и в регионах говорит о том, что в апреле борьба с пандемией не закончится.

Вдобавок к этому мы должны учитывать ситуацию в Казахстане, который тоже закрыт на карантин. И перспективы «Астаны» также туманны. Верным это решение стало и по отношению к «Калеву». Эстонский клуб вынужденно снялся с чемпионата, когда стало известно о заражении сотрудников клуба. Дружина из Таллина на момент остановки сезона располагалась на 8-м месте и боролась за попадание в плей-офф.

«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой Лиги ВТБ продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков.

«В Единой лиге есть проблемы с сильными российскими тренерами» Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин – о конкуренции, лимите на легионеров и проблеме с российскими тренерами.

Чемпион Лиги сезона 2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен. Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит РФБ", — сообщила генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илоны Корстин.

Накануне руководство Евролиги выразило надежду на то, что сезон главного клубного турнира Европы постараются спасти. А там только в регулярке необходимо провести 6 туров. Учитывая, что командам необходимо будет дать неделю-полторы на восстановление игровой формы, у Единой лиги элементарно не останется времени на то, чтобы хотя бы регулярный чемпионат закончить, не говоря уже о плей-офф.

Евролига решительно настроена доиграть сезон. Американские легионеры против Парней из-за океана пугает ситуация в Европе, но их никто не спрашивает.

При таких раскладах этот шаг был единственно логичным и разумным. Сейчас гораздо важнее сберечь здоровье баскетболистов, тренеров и обслуживающего персонала клубов. Критики подобного решения могут сослаться на вышеупомянутые расклады в Евролиге и тот факт, что в НБА готовы ждать и доигрывать сезон хоть до сентября.

Тут ситуация неоднозначная, да и совсем не факт, что при той эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Испании и Италии, возобновление сезона будет осуществимо. Слишком большой стресс пережила Европа, слишком серьёзный урон нанесла пандемия уже сейчас, а ведь ситуация на спад пока не идёт. В Старом Свете динамика пока идёт на её ухудшение.

«Главное — здоровье!». Хайнс написал открытое письмо, чтобы Лига приостановила сезон Капитан ЦСКА рассказал о единении баскетболистов и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Баскетболисты хотят играть, а болельщики заполнять арены и получать столь необходимые им эмоции. Но нужно трезво смотреть на окружающую нас действительность. В НБА речь идёт о заоблачных для нас деньгах, которые терять не хочется никому. И вполне возможно, что коронавирус навсегда изменить временные рамки проведения сезона заокеанской лиги. Возможно, именно поэтому вопрос о точной дате проведения Олимпиады-2020, официально перенесённой на 2021 год, отложен на неопределённый срок.

В НБА учитывают только свои собственные интересы, нам же в данной ситуации нужно подстраиваться под несколько факторов. Первый — это квалификационный турнир на эту самую Олимпиаду. Напомню, что он должен был проводиться в Сплите в последнюю неделю июня. Официальных сообщений о переносе пока не поступало, но уже понятно, что состоится он с наибольшей вероятностью уже в 2021 году. И здесь мы возвращаемся к интересам сборной.

«Это будет единственный баскетбольный матч в мире». Состоится ли дерби ЦСКА – «Химки»? РФБ и Единая лига ВТБ продолжают сезон. Первым выразил протест в Сети Майк Джеймс.

Минувшее лето выдалось для российских сборников весьма насыщенным. Полноценная подготовка к Кубку мира, которая продолжалась больше месяца, сам Кубок мира и невероятно плотных клубных сезон, в котором только Евролига на «регулярку» заложила 34 матча. И если сейчас пытаться затащить сезон в лето, подготовка к новому будет смазана. А там ведь ещё два этапа отбора на Евро-2021, а затем и сам турнир. Если в эту сетку поместят олимпийскую квалификацию, никакого здоровья у парней не хватит.