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Единая Лига ВТБ досрочно завершила сезон, победитель определён не будет

Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно
Игорь Брагин
Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно. Победитель определён не будет
Это непростое решение поможет полноценно провести следующий сезон.
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Ну вот, вслед за КХЛ сезон досрочно завершила и Единая лига ВТБ. Решение, в свете последних событий, было ожидаемо. Усиление карантинных мер как в столице России, так и в регионах говорит о том, что в апреле борьба с пандемией не закончится.

Вдобавок к этому мы должны учитывать ситуацию в Казахстане, который тоже закрыт на карантин. И перспективы «Астаны» также туманны. Верным это решение стало и по отношению к «Калеву». Эстонский клуб вынужденно снялся с чемпионата, когда стало известно о заражении сотрудников клуба. Дружина из Таллина на момент остановки сезона располагалась на 8-м месте и боролась за попадание в плей-офф.

«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой Лиги ВТБ продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков.

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Чемпион Лиги сезона 2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен. Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит РФБ", — сообщила генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илоны Корстин.

Накануне руководство Евролиги выразило надежду на то, что сезон главного клубного турнира Европы постараются спасти. А там только в регулярке необходимо провести 6 туров. Учитывая, что командам необходимо будет дать неделю-полторы на восстановление игровой формы, у Единой лиги элементарно не останется времени на то, чтобы хотя бы регулярный чемпионат закончить, не говоря уже о плей-офф.

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При таких раскладах этот шаг был единственно логичным и разумным. Сейчас гораздо важнее сберечь здоровье баскетболистов, тренеров и обслуживающего персонала клубов. Критики подобного решения могут сослаться на вышеупомянутые расклады в Евролиге и тот факт, что в НБА готовы ждать и доигрывать сезон хоть до сентября.

Тут ситуация неоднозначная, да и совсем не факт, что при той эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Испании и Италии, возобновление сезона будет осуществимо. Слишком большой стресс пережила Европа, слишком серьёзный урон нанесла пандемия уже сейчас, а ведь ситуация на спад пока не идёт. В Старом Свете динамика пока идёт на её ухудшение.

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Баскетболисты хотят играть, а болельщики заполнять арены и получать столь необходимые им эмоции. Но нужно трезво смотреть на окружающую нас действительность. В НБА речь идёт о заоблачных для нас деньгах, которые терять не хочется никому. И вполне возможно, что коронавирус навсегда изменить временные рамки проведения сезона заокеанской лиги. Возможно, именно поэтому вопрос о точной дате проведения Олимпиады-2020, официально перенесённой на 2021 год, отложен на неопределённый срок.

В НБА учитывают только свои собственные интересы, нам же в данной ситуации нужно подстраиваться под несколько факторов. Первый — это квалификационный турнир на эту самую Олимпиаду. Напомню, что он должен был проводиться в Сплите в последнюю неделю июня. Официальных сообщений о переносе пока не поступало, но уже понятно, что состоится он с наибольшей вероятностью уже в 2021 году. И здесь мы возвращаемся к интересам сборной.

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Минувшее лето выдалось для российских сборников весьма насыщенным. Полноценная подготовка к Кубку мира, которая продолжалась больше месяца, сам Кубок мира и невероятно плотных клубных сезон, в котором только Евролига на «регулярку» заложила 34 матча. И если сейчас пытаться затащить сезон в лето, подготовка к новому будет смазана. А там ведь ещё два этапа отбора на Евро-2021, а затем и сам турнир. Если в эту сетку поместят олимпийскую квалификацию, никакого здоровья у парней не хватит.

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