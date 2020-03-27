Гобер и Митчелл вылечились от коронавируса

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер и защитник команды из Солт-Лейк-Сити Донован Митчелл сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Мэнникс.

Таким образом, вслед за центровым «Детройт Пистонс» Кристианом Вудом они стали одними из первых игроков НБА, излечившимися от опасного заболевания.

Напомним, именно Гобер стал первым игроком в лиге, у которого был диагностирован коронавирус. После этого сезон в НБА был приостановлен. Через несколько часов после Гобера болезнь была обнаружена и у его напарника по команде Донована Митчелла.

На сегодняшний день случаи коронавируса в НБА подтверждены также в «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс», «Филадельфии Сиксерс», «Денвер Наггетс».