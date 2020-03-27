Жеребко: никто не может забрать этот сезон у «Химок»

Форвард «Химок» Юнас Жеребко обратился к болельщикам в связи с досрочным завершением сезона в Единой лиге ВТБ, отметив, что никто не может забрать у команды добытый результат.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить „Химки“ за отличный сезон в Единой лиге ВТБ. Мы все упорно работали, чтобы оставаться на первом месте, и никто не может забрать у нас этот сезон. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас на протяжении всего этого времени. Во всём мире командам присуждают звание чемпионов, и мне кажется, что болельщики „Химок“ также этого заслужили. Отличный сезон», — написал Жеребко на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, руководство Единой лиги ВТБ приняло решение не определять чемпиона в прерванном сезоне. Этот шаг вызвал негативную реакцию в «Химках», которую выразил один из лидеров коллектива, Янис Тимма.