Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» пожертвует $ 25 млн на борьбу с коронавирусом

Владелец клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер и его жена Конни, пожертвуют $ 25 млн организациям, работающим над вакциной против коронавируса, сообщает Los Angeles Times.
По информации издания, $ 10 млн из этой суммы будет выделено Фонду экстренного реагирования Медицинского универститета в Вашингтоне для ускорения темпов разработки вакцины против коронавирусной инфекции. Остальные средства будут направлены в Сиэтл, юго-восточный Мичиган и в Лос-Анджелес.
27 марта число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тысяч. Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.). США вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя Китай и Италию.
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