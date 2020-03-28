Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» пожертвует $ 25 млн на борьбу с коронавирусом

Владелец клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер и его жена Конни, пожертвуют $ 25 млн организациям, работающим над вакциной против коронавируса, сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, $ 10 млн из этой суммы будет выделено Фонду экстренного реагирования Медицинского универститета в Вашингтоне для ускорения темпов разработки вакцины против коронавирусной инфекции. Остальные средства будут направлены в Сиэтл, юго-восточный Мичиган и в Лос-Анджелес.

27 марта число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тысяч. Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.). США вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя Китай и Италию.