Президент Единой лиги ВТБ рассказал о судьбе золотых медалей чемпионата России

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, как исполком РФБ примет итоговое решение по классификации команд в чемпионате России.

«Единая лига получила от РФБ право на проведение чемпионата России. Мы проводим чемпионат и его результаты в конце сезона передаем в РФБ, а исполком федерации их утверждает. Сейчас то же самое. Мы досрочно закончили чемпионат по текущей таблице — за это проголосовали клубы. Понятно, что к этой таблице может быть много вопросов, самый важный из них — неравное количество игр среди участников. Но в условиях форс-мажора это единственный выход из ситуации. В ближайшее время мы отправим таблицу в РФБ, и исполком ждёт сложное решение — утвердить итоговую классификацию.

Коммуникация Единой лиги с турнирами, в которых участвуют наши клубы, всегда понятная и открытая. Как только турниры Евролиги и ФИБА закончат свои сезоны каким-то образом, тогда и мы будем понимать, какие клубы и куда делегировать. Сейчас очень сложно предугадать, как в итоге завершится европейский сезон — полной отменой или ситуация с распространением вируса пойдёт на спад и клубам как-то удастся доиграть оставшиеся матчи», — приводят слова Кущенко «Известия».