Кириленко отказался отвечать на вопрос, стоит ли давать «Химкам» золотые медали

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отказался отвечать на вопрос о том, стоит ли присуждать «Химкам» звание чемпиона Единой лиги ВТБ в условиях досрочно прерванного сезона. По словам функционера, вокруг этой темы возникло слишком много спекуляций.

«Мое личное мнение — давать золотые медали «Химкам» или нет? Не буду отвечать на этот вопрос только потому, что вижу, какой нездоровый интерес это сейчас вызывает в СМИ. В ближайшее время мы соберем исполком и огласим свое решение», — приводит слова Кириленко издание «Известия».

27 марта, Единая лига ВТБ сообщила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. При этом было объявлено, что чемпион определён не будет.



На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.