Кармело Энтони: Леброн спас мне жизнь

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони рассказал историю, как игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс спас ему жизнь.



Спортсмены отдыхали на Багамских островах вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Полом. Энтони выпрыгнул из лодки, чтобы посмотреть на вид из воды, однако его начало уносить течением. По словам Энтони, Леброн Джеймс бросился в воду и вытащил его.



«Леброн просто выпрыгнул из лодки, словно Макгайвер. Он вытащил меня из воды и тем самым спас жизнь в тот день. Ценю это. Он спас меня», — приводит слова Кармело Энтони Clutch Points.

НБА приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Игроки находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.