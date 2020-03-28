Директор «Надежды»: я против того, чтобы доигрывать женскую Евролигу осенью

Директор оренбургской «Надежды» Олег Храмкин заявил, что клуб против того, чтобы доигрывать осенью приостановленный сезон женской баскетбольной Евролиги.
«Осенью у нас будет уже другой состав команды, и мы бы не хотели доигрывать сезон Евролиги. Доигрывать надо было теми игроками, кто был у нас в составе на этот сезон. Сейчас половина игроков поменяется. Перспектива у нас была хорошая, жаль, конечно. Но я против того, чтобы доигрывать Евролигу осенью.
Большинство российских игроков останется в команде на следующий сезон. По иностранкам ясность появится позже», — приводит слова Храмкина «Р-Спорт».
Напомним, сезон женской Евролиги был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В первом матче четвертьфинальной серии до двух побед «Надежда» 11 марта на выезде обыграла «Лион».
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