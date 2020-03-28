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Бывший игрок университета Сент-Джонс умер от коронавируса

Бывший игрок университета Сент-Джонс умер от коронавируса
Баскетбол 0

Бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин скончался от коронавируса COVID-19 в возрасте 49 лет, сообщает TalkBasket. Он выступал в составе команды с 1991 по 1994 год.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о заражении ещё нескольких игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Из-за пандемии COVID-19 спортивные соревнования в США были приостановлены на неопределённый срок.

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