В сборной Словении заинтересованы в услугах Итудиса

Президент Федерации баскетбола Словении Матей Ержавец сообщил, что Радо Трифунович лишился поста главного тренера национальной команды. Функционер также добавил, что руководство словенского баскетбола хочет видеть во главе сборной нынешнего наставника ЦСКА Димитриса Итудиса, сообщает Sportando. Ержавец отметил, что ведёт со специалистом переговоры.

Напомним, после триумфа на Евробаскете в 2017 году с поста тренера сборной Словении ушёл Игор Кокошков. После этого балканская команда провалила отбор чемпионата мира и не квалифицировалась на турнир в Китай.

Греческий специалист возглавляет ЦСКА с 2014 года. За это время он дважды приводил «армейцев» к победе в Евролиге и пять раз завоёвывал трофей Единой лиги ВТБ.