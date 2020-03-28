Тренер «Детройта»: Вуд был очень расстроен, что новость о его болезни попала в СМИ

Главный тренер «Детройт Пистонс» Дуйэн Кейси рассказал, что центровой команды Кристиан Вуд был очень расстроен из-за того, что в СМИ попала информация о его заражении коронавирусом.

«Вуд был очень расстроен, что новость о его болезни попала в СМИ. Он расстроился, что имя заразившегося игрока „Детройта“ попало в СМИ. Хуже всего в этой истории было то, что у него даже не было шанса сообщить маме эту новость лично. Я был очень недоволен таким развитием событий. Предупредил наш персонал, что это было непрофессионально и этого не должно происходить впредь. Это было очень нечестно по отношению к Вуду», — приводит слова Кейси ESPN.

Напомним, 26 марта стало известно, что Кристиан Вуд излечился от коронавирусной инфекции.