Вяльцев: все понимают, что сезон окончен
Защитник «Химок» Егор Вяльцев поделился своими мыслями о досрочном завершении сезона в Единой лиге ВТБ и приостановке матчей Евролиги. По словам баскетболиста, всем уже сейчас понятно, что сезон окончен, а руководство Евролиги лишь ищет лучший выход из положения.
«Это ожидаемо было, что сезон остановят полностью, если в мире такое происходит. Не удивляет, что Евролига ещё надеется. Они просто ищут правильное решение, как всё грамотно сделать. А так, все понимают, что сезон окончен», — приводит слова Вяльцева Р-Спорт.
Напомним, что о досрочном завершении сезона в Единой лиге ВТБ было объявлено вчера, 27 марта. Руководство турнира приняло решение не присуждать чемпионский титул ни одной из команд.
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