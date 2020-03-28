Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Вяльцев: все понимают, что сезон окончен

Вяльцев: все понимают, что сезон окончен
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Химок» Егор Вяльцев поделился своими мыслями о досрочном завершении сезона в Единой лиге ВТБ и приостановке матчей Евролиги. По словам баскетболиста, всем уже сейчас понятно, что сезон окончен, а руководство Евролиги лишь ищет лучший выход из положения.

«Это ожидаемо было, что сезон остановят полностью, если в мире такое происходит. Не удивляет, что Евролига ещё надеется. Они просто ищут правильное решение, как всё грамотно сделать. А так, все понимают, что сезон окончен», — приводит слова Вяльцева Р-Спорт.

Напомним, что о досрочном завершении сезона в Единой лиге ВТБ было объявлено вчера, 27 марта. Руководство турнира приняло решение не присуждать чемпионский титул ни одной из команд.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020