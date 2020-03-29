«Клипперс» из-за приостановки сезона потеряют как минимум $ 10 млн

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер поделился информацией, чего его клубу будет стоить приостановка сезона. По его словам, калифорнийцы потеряют как минимум $ 10 млн.

«Лига работает, чтобы решить вопрос, как возобновить матчи, оценивает, возможно ли это, и если да, то где. Будет здорово возобновить сезон, но важно, чтобы обстоятельства позволяли это сделать. Что касается „Клипперс“, мы продолжаем платить персоналу, особенно младшим сотрудникам, платим сотрудникам Staplec Centre. Это важно. К счастью, у нас есть запас прочности. Но да, мы теряем деньги. Потеряем минимум $ 10 млн», — сказал Балмер в интервью, размещённом на канале Bloomberg Technology в YouTube.

Ранее Балмер пожертвовал на борьбу с пандемией коронавируса $ 25 млн.