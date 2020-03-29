Шелекето: получал удовольствие от баскетбола, когда играл в «Локомотиве»

Форвард «Спартака-Приморье» Максим Шелекето рассказал, какие моменты в своей карьере он считает успешными.



«Было несколько запоминающихся сезонов. Победы в Еврокубках, медали – это всё, конечно, хорошо. Но лично я получал удовольствие от баскетбола, когда играл в «Локомотиве» у тренера Божидара Малковича. Мы тогда проиграли «Химкам» в 1/4 Еврокубка, а в ПБЛ заняли третье место, обыграв, кажется, «Триумф» в серии за бронзу. После этого сезона я точно чувствовал удовлетворение от проделанной работы. Запоминающимся был сезон в «Химках», когда мы обыграли «Гран-Канарию» в финале Еврокубка. Да почти в каждом сезоне что-то запоминается. Когда с УНИКСом мы играли в Белграде против «Црвены Звезды», на матч пришло 17 тысяч человек. Там творилось что-то непередаваемое. В России такое не встретишь», — цитирует Шелекето пресс-служба «Спартака-Приморье».