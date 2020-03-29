Богут — о шутках над коронавирусом у владельца «Никс»: люди — жалкие существа
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Эндрю Богут остался разочарован реакцией людей на информацию о положительном тесте на коронавирус у владельца «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймса Долана.
«Для меня ненормально видеть, как люди радуются болезни человека, который им не нравится. Люди — жалкие существа», — написал Богут в своём «твиттере».
Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».
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