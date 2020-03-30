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В НБА попросили игроков, переболевших COVID-19, сдать плазму для лечения других больных

В НБА попросили игроков, переболевших COVID-19, сдать плазму для лечения других больных
Баскетбол / НБА 0

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации просит игроков и сотрудников, переболевших коронавирусной инфекцией, сдать кровь для лечения других пациентов. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Сообщается, что в плазме пациентов, справившихся с болезнью, содержатся антитела от COVID-19, которые будут использовать для лечения других пациентов.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.

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