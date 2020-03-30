40 лет назад Гервин в третий раз подряд стал лучшим снайпером НБА

30 марта 1980 года, ровно 40 лет назад, Джордж Гервин из «Сан-Антонио Спёрс» стал лишь пятым игроком в истории НБА, который минимум в трёх сезонах подряд становился лучшим снайпером лиги. В этот день он сравнялся по этому показателю с Джорджем Майканом, Нилом Джонстоном, Уилтом Чемберленом и Бобом Макаду. Позже этот список пополнили Майкл Джордан и Кевин Дюрант.
На драфте НБА 1974 года Джордж Гервин был выбран в третьем раунде под общим 40-м номером командой «Финикс Санз», однако не провёл в её составе ни одного матча.
В составе «Спёрс» он провёл 899 игр за 11 с половиной сезонов и набирая по 26,3 очка в среднем за игру. Джордж 10 лет подряд выводил команду в плей-фф (1974-1983), 3 раза участвовал в матче всех звёзд АБА (1974-1976) и 9 раз — в матче всех звёзд НБА (1977-1985), выиграв в 1980 году звание самого ценного игрока, а также четыре раза становился самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА (1978-1980, 1982).
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