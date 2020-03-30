В ФИБА рассмотрят вопрос переноса Евробаскета-2021

В ФИБА в ближайшее время рассмотрят вопрос о возможном переносе чемпионата Европы 2021 года после того, как было принято окончательное решение о датах проведения летней Олимпиады в Токио.



«Теперь, когда решение о переносе Олимпийских игр принято, планируем поговорить со всеми заинтересованными сторонами, чтобы узнать, какие шаги мы должны предпринять относительно проведения турниров. Ситуация очень сложная», — цитирует неназванный источник в ФИБА MVP247.



Напомним, оргкомитет Олимпиады в Токио подтвердил новые сроки проведения Игр. Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Олимпийские игры завершатся 8 августа, Паралимпийские — 5 сентября.