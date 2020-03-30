Граффити с Брайантом и его дочерью закрасили из-за призыва оставаться дома

Фанаты выразили недовольство тем, что часть граффити с изображением легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта и его дочери Джинны была закрашена.



В «твиттере» была опубликована фотография граффити, на одной из частей которых изображён Коби и его дочь, а на другой — слова с призывом оставаться дома. Пользователи социальных сетей сообщили, что граффити были повреждены дождём, из-за чего художник Тьерри Гетта принял решение закрасить картину.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Кевина Гросса.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США. В своём последнем в карьере матче, с «Ютой», он набрал 60 очков. 26 января 2020 года Брайант разбился вместе дочерью в результате крушения личного вертолёта Sikorsky S-76 в Калифорнии.