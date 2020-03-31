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Лига чемпионов ФИБА будет завершена осенью в формате «Финала восьми»

Лига чемпионов ФИБА будет завершена осенью в формате «Финала восьми»
Баскетбол / Еврокубок 0

Пресс-служба Лиги чемпионов ФИБА на официальном сайте турнира объявила об изменениях в его формате, а также о новой дате завершения сезона-2019/2020.

Так, руководство ФИБА постановило доиграть сезон в формате «Финала восьми». Он будет сыгран с 30 сентября по 4 октября. Место проведения матчей «Финала восьми» будет определено позже.

Таким образом, место в «Финал восьми» получат фактически четвертьфиналисты турнира. Шесть из них были известны ещё до приостановки сезона — «Бургос», «Нимбурк», «Сарагоса», АЕК, «Тюрк Телеком» и «Хапоэль» из Иерусалима.

Ещё два участника «Финала восьми» будут определены в парах «Нижний Новгород» — «Дижон» и «Остенде» — «Иберостар Тенерифе». Точные даты решающих матчей в этих парах будут определены позже.

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