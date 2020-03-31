Паскуаль вспомнил, как обыграл «Лейкерс» Коби Брайанта и Фила Джексона
Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился воспоминаниями о работе в «Барселоне». В частности, специалист рассказал, как каталонцы сумели обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцев в то время тренировал Фил Джексон, а лидером коллектива был Коби Брайант.
«Впервые чемпион Евролиги победил чемпиона НБА. Конечно, это одна игра, а не серия из четырёх в плей-офф. Наверное, для меня это тоже был не совсем обычный матч — особый, который останется в памяти. «Лейкерс» возглавлял Фил Джексон. Великолепный специалист. И мне также было важно проверить себя на его фоне, чего стою», — приводит слова испанского тренера «Петербургский дневник».
Напомним, Хави Паскуаль принял «Зенит» в ходе сезона, сменив на посту главного тренера Жоана Плазу.
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