Игроки НБА могут потерять до 25% от заработной платы в случае отмены регулярного сезона

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков обсуждают возможный вариант удержания до 25% заработной платы клубами, если регулярный чемпионат не будет продолжен, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

НБА по-прежнему рассчитывает на то, что сезон возобновится с какой-то частью регулярного сезона плей-офф, но любая потеря игр приведёт к финансовым потерям, как для игроков, так и для владельцев.

Чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру. Пандемия коронавируса квалифицируется как форс-мажор, что приводит к возникновению оговорки в соглашении о коллективных переговорах НБА, в котором говорится, что игроки теряют примерно 1% от зарплаты за отменённую игру.

Даже если НБА и ассоциация игроков не достигнут соглашения об удержании определённого процента зарплат игроков до зарплаты 15 апреля, игрокам всё равно придется выплачивать часть зарплаты, даже если игры будут отменены. По информации журналиста, в ближайшее время не планируется объявлять об отмене игр.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс. Число погибших от коронавируса в США за сутки превысило 700 человек. Этот показатель является самым большим по стране за день. Общее число летальных исходов в стране возросло до 3774. По состоянию на 31 марта США вышли на третье в мире по числу жертв коронавируса, опередив в этом списке континентальный Китай.