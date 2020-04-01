Ларри Хьюз: разница между Джорданом и Леброном – в трештокинге

Бывший игрок «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Вашингтон Уизардс» и «Шарлотт Бобкэтс» Ларри Хьюз поделился мнением о том, в чём состоит отличие между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.
«Думаю, что отличие между Джорданом и Джеймсом – в трештокинге. Леброн даёт комментарии в шутливой манере, а Майкл был очень агрессивен и использовал мимику и жесты, чтобы донести свою мысль. Он казался очень серьёзным. Возможно, он не был таковым, а просто пытался вывести своих партнёров на эмоции. Но он действительно умел дать тебе понять, что он – величайший.
В чём они похожи? Это внимание к деталям, уважение, которое у них было к игре. Они оба не собирались тратить свой дар, данный богом. Это выделяется для меня больше всего… У них было более глубокое понимание того, что они не собираются терять свой талант. А главное — оба хотели вдохновлять других людей», – приводит слова Хьюза HoopsHype.
- 1 апреля 2020
-
13:00
-
11:59
-
11:10
-
09:51
-
05:26
-
00:39
- 31 марта 2020
-
23:51
-
22:53
-
21:30
-
20:34
-
19:24
-
18:49
-
17:52
-
14:45
-
13:20
-
11:21
-
10:43
-
09:59
-
09:02
-
09:00
-
08:15
-
01:02
- 30 марта 2020
-
23:10
-
21:46
-
20:49
-
20:01
-
17:48
-
16:08
-
15:58
-
14:21
-
13:54
-
13:11
-
11:20
-
09:36
-
09:00