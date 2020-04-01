Ларри Хьюз: разница между Джорданом и Леброном – в трештокинге

Бывший игрок «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Вашингтон Уизардс» и «Шарлотт Бобкэтс» Ларри Хьюз поделился мнением о том, в чём состоит отличие между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.



«Думаю, что отличие между Джорданом и Джеймсом – в трештокинге. Леброн даёт комментарии в шутливой манере, а Майкл был очень агрессивен и использовал мимику и жесты, чтобы донести свою мысль. Он казался очень серьёзным. Возможно, он не был таковым, а просто пытался вывести своих партнёров на эмоции. Но он действительно умел дать тебе понять, что он – величайший.



В чём они похожи? Это внимание к деталям, уважение, которое у них было к игре. Они оба не собирались тратить свой дар, данный богом. Это выделяется для меня больше всего… У них было более глубокое понимание того, что они не собираются терять свой талант. А главное — оба хотели вдохновлять других людей», – приводит слова Хьюза HoopsHype.

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