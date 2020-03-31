Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Документальный фильм о «Чикаго Буллз» времён Джордана, Пиппена и Родмана выйдет в апреле

Документальный фильм о «Чикаго Буллз» времён Джордана, Пиппена и Родмана выйдет в апреле
Баскетбол / НБА 0

Документальная лента «Последний танец», в которой зрители смогут увидеть ранее не рассказанные истории о легенде баскетбола Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз» времён 1990-х годов, выйдет уже в апреле. Об этом сообщает New York Post. Фильм состоит из 10 частей. Создатели покажут редкие и незасвеченные кадры, а также обещают более 100 интервью с героями НБА того времени.

Изначально выход фильма был запланирован на июль 2020 года, но создатели из Netflix и ESPN по многочисленным просьбам решили передвинуть дату на апрель, сделав подарок поклонникам баскетбола, которые сейчас находятся на карантине и самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Трейлер фильма «Последний танец» доступен в YouTube.

Помимо видеозаписей Джордана в документальный сериал вошли интервью с другими ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

Также видео с редкими кадрами Майкла Джордана в школьной команде можно посмотреть на «Чемпионате».

Шакил О’Нил: Коби был молодым Джорданом до того, как он стал Джорданом
Одно из главных решений в истории спорта. 25 лет назад Майкл Джордан вернулся в НБА
Его Воздушество изменил судьбы многих, в том числе и Леброна Джеймса.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020