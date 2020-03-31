Документальный фильм о «Чикаго Буллз» времён Джордана, Пиппена и Родмана выйдет в апреле

Документальная лента «Последний танец», в которой зрители смогут увидеть ранее не рассказанные истории о легенде баскетбола Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз» времён 1990-х годов, выйдет уже в апреле. Об этом сообщает New York Post. Фильм состоит из 10 частей. Создатели покажут редкие и незасвеченные кадры, а также обещают более 100 интервью с героями НБА того времени.
Изначально выход фильма был запланирован на июль 2020 года, но создатели из Netflix и ESPN по многочисленным просьбам решили передвинуть дату на апрель, сделав подарок поклонникам баскетбола, которые сейчас находятся на карантине и самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Трейлер фильма «Последний танец» доступен в YouTube.
Помимо видеозаписей Джордана в документальный сериал вошли интервью с другими ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
Также видео с редкими кадрами Майкла Джордана в школьной команде можно посмотреть на «Чемпионате».
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