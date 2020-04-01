Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Чемпионат Хорватии по баскетболу завершён, чемпион определён не будет

Чемпионат Хорватии по баскетболу завершён, чемпион определён не будет
Баскетбол 0

Федерация баскетбола Хорватии объявила о завершении всех соревнований в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Чемпионы лиг по итогам сезона не будут определены, а состав участников в следующем сезоне не изменится — команды не получат повышения или понижения в классе.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 178 тыс. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Ранее досрочно без определения чемпиона был завершён розыгрыш Единой лиги ВТБ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020