Чемпионат Хорватии по баскетболу завершён, чемпион определён не будет

Федерация баскетбола Хорватии объявила о завершении всех соревнований в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба федерации.



Чемпионы лиг по итогам сезона не будут определены, а состав участников в следующем сезоне не изменится — команды не получат повышения или понижения в классе.



Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 178 тыс. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



Ранее досрочно без определения чемпиона был завершён розыгрыш Единой лиги ВТБ.