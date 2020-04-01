Редик: Уильямсон станет намного сильнее, что, однозначно, пугает
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик поделился мнением о новичке команде, первом номере драфта НБА 2019 года Зайоне Уильямсоне.
«MVP сезона, первая сборная лучших игроков лиги, Зал славы и статус лидера команды. Это его предел. Он пока даже не близок к этому, но по мере развития его навыков он станет намного сильнее, что однозначно пугает», — приводит слова Редика Clutch Points.
В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 26-33 занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Зайон Уильямсон принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата, набирая 23,6 очка и совершая 6,8 подбора за 29 минут и 42 секунды игрового времени.
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