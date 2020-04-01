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Зубков: грустно, что всё так происходит. «Зенит» только начал находить свою игру

Зубков: грустно, что всё так происходит. «Зенит» только начал находить свою игру
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Зенита» Андрей Зубков поделился мнением о неопределённости баскетбольного сезона из-за пандемии коронавируса.

«Если честно, мы бы и сами хотели знать, к чему готовиться. Очень непредсказуемая ситуация. Сейчас говорят об альтернативных концовках сезона в Евролиге, которая так и не отменила турнир. Как бы всё не завершилось, конечно, грустно, что так происходит. Мы только-только начали находить свою игру вместе с новым тренером, и я уверен, что дальше у нас было бы намного больше побед. Жаль, что так сложилось, но ничего, бывает. Так или иначе, надеюсь, мы всё же доиграем этот сезон, и к его возобновлению подойдём в отличной форме.

Сезон для меня получается очень смазанным. При этом я всегда говорю, что это жизнь, и здесь всегда можно минусы обратить в плюсы. Например, я стал намного больше времени проводить со своей семьей», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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